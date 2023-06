Sport, condivisione e amicizia: l'appuntamento è questo sabato (24 giugno), alle 16.30, al centro sportivo di via Annoni a Cuggiono, per 'La partita del cuore'.

Sport, condivisione e amicizia: l'appuntamento è questo sabato (24 giugno), alle 16.30, al centro sportivo di via Annoni a Cuggiono, per 'La partita del cuore' (sfida di calcio integrato), organizzata dall'Asd Ticino Cuggiono e U.S. Cuggiono. Ingresso con libera offerta (il ricavato sarà devoluto alla stessa Asd Ticino).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!