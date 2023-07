PSG e AVIS: che successo per il torneo di volley

Tantissimi atleti e una splendida cornice di pubblico hanno animato la 'P.S.G Summer Cup 2023 – Coppa AVIS Cuggiono', svoltasi tra giugno e luglio al Palacosmel dell'Oratorio di Cuggiono. Ad aggiudicarsi la coppa i 'Lanciagatti'.

La sapienza millenaria ci insegna che una ‘mente sana’ non può prescindere da un ‘corpo sano’. Un connubio inseparabile, che si manifesta al massimo grado con il ‘dono’, e in particolare con la donazione del sangue: una mente ‘sana’ (e dunque generosa) che guida il corpo (che dev’essere ‘sano’ per potersi donare) a darsi gratuitamente agli altri.

È proprio per ricordare quest’unione imprescindibile che la Polisportiva San Giorgio di Cuggiono e la sezione cuggionese dell’AVIS hanno collaborato per organizzare la ‘P.S.G Summer Cup 2023 – Coppa AVIS Cuggiono’, il torneo di pallavolo che si è svolto tra giugno e luglio presso il Palacosmel dell’Oratorio di Cuggiono e accogliendo la partecipazione di atleti provenienti da tutto l’Alto Milanese.

Molte le squadre che hanno partecipato, divise tra torneo ‘junior’ e ‘senior’. E molti anche i giovani e giovanissimi che si sono messi in gioco: la coppa ‘junior’ è stata assegnata ai ‘10 nani’, dopo una finale combattuta con i ‘Balun vulan’, mentre la coppa over è andata ai ‘Lanciagatti’, favoriti fin dall’inizio del torneo, che hanno battuto in finale lo ‘Scarsenal’.

La cornice di pubblico è stata eccezionale, così come l’organizzazione della Polisportiva San Giorgio, che ha curato ottimamente ogni singolo dettaglio del torneo. “Una splendida iniziativa, che è riuscita a portare la cultura della gratuità anche nello sport. Oltre al gioco, è stato bellissimo vedere tanti giovani sfidarsi nel segno del ‘dono’: come ogni sezione siamo sempre alla ricerca di nuovi donatori, e gli sportivi sono sempre ottimi candidati”, ha chiosato Lorenzo Danelli, vicepresidente vicario della sezione AVIS di Cuggiono, che ha anche ricordato che “l’iniziativa si è svolta nel solco della ‘rete di associazioni’ che vogliamo creare sul territorio cuggionese: un modo per coordinare gli sforzi di tutti per una riuscita migliore dell’azione di ciascuna associazione”.

