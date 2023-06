Centro Polifunzionale 'Morvillo'

A Francesca Morvillo, moglie del magistrato antimafia Giovanni Falcone morta con lui nella strage di Capaci del 1992 sarà dedicato il nuovo centro polifunzionale di Olcella.

La sua intitolazione avrà un nome e un cognome particolari: Francesca Morvillo. Alla moglie del magistrato antimafia Giovanni Falcone morta con lui nella strage di Capaci del 1992 l'Amministrazione comunale ha deciso di dedicare il nuovo centro polifunzionale di Olcella. L'inaugurazione della struttura è prevista per domenica 25 giugno. Alle 11.15 si svolgerà la cerimonia inaugurale con il Corpo Musicale Santa Cecilia e il consiglio comunale dei ragazzi. Alle 12 si svolgerà un rinfresco e, dalle 16, via libera a una serie di attività per bambini a cura della biblioteca di Busto Garolfo con l'esibizione della scuola di danza palestra Orizon. Alle 21 il duo acustico Alea concluderà la giornata. Dalle 16 alle 22 funzionerà un servizio di ristoro. Un traguardo che l'Amministrazione comunale, desiderosa di dare una struttura in grado di fungere da quartiere generale delle esigenze aggregative, sociali e culturali della frazione di Busto Garolfo, attendeva da tempo.

