Appuntamento da non perdere, mercoledì 28 giugno alle 10.30 a Palazzo Litta (corso Magenta 24, Milano / Sala Azzurra) per la presentazione ai lettori e alla stampa del volume di Luca Tomìo: 'La grande Milano di Leonardo. Arte, ingegneria, architettura, urbanistica'.

Appuntamento da non perdere, mercoledì 28 giugno alle 10.30 a Palazzo Litta (corso Magenta 24, Milano / Sala Azzurra) per la presentazione ai lettori e alla stampa del volume di Luca Tomìo: 'La grande Milano di Leonardo. Arte, ingegneria, architettura, urbanistica'.

Gli autorevoli contributi contenuti nel libro sono contano sulla presentazione di Francesco Vassallo, vicesindaco della Città Metropolitana di Milano; sulla prefazione di Emanuela Carpani, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano; sulla prefazione di Antonella Ranaldi, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le provincie di Pistoia e Prato, e sull’ introduzione di Andrea Spiriti, Professore Ordinario di Storia dell'Arte Moderna presso l'Università dell'Insubria.

L'autore del libro Luca Tomio e i prefatori parteciperanno alla presentazione del 28 giugno, alle 10.30, nella Sala Azzurra di Palazzo Litta, in consegna al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Lombardia e sede sia del Segretariato che della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!