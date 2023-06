Berlusconi, il ricordo di Comazzi: "Ci mancherai!"

"È stata una cerimonia molto toccante. Una partecipazione straordinaria che ha mosso i cuori di migliaia di persone”. Così il capo delegazione di Forza Italia presso la Giunta regionale lombarda e assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi, dopo i funerali per il Presidente Silvio Berlusconi. “Piazza Duomo oggi è la vera testimonianza dell’affetto che gli italiani avevano per il Presidente. Un raro esempio di umanità e tenacia che resterà sempre con noi e che ha segnato la storia politica, sportiva e televisiva del nostro Paese. Ci mancherai Presidente” conclude Comazzi.

