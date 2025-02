Ottolini: “Volontà d’intervento”

Il sindaco di Bernate Ticino, Alessio Ottolini, interviene e chiarisce la posizione dell'Amministrazione Comunale circa le dichiarazioni rilasciate da alcuni residenti della strada vicinale del bosco Piarda.

Non tarda ad arrivare la risposta del Sindaco Alessio Ottolini, alle dichiarazioni rilasciate da alcuni residenti della strada vicinale del bosco Piarda di Bernate Ticino. I cittadini, tramite mezzo stampa e social, hanno condiviso le loro preoccupazioni riguardanti le condizioni in cui attualmente versa la strada. Chiedono interventi di manutenzione più frequenti, ipotizzando l'asfaltatura del tratto in questione, e una presa in carico delle autorità competenti più incisiva anche riguardante aspetti collaterali come il servizio postale e di raccolta rifiuti. “In primo luogo una precisazione - afferma il Sindaco - la strada in questione non è di proprietà comunale ma una strada privata ad uso pubblico in cui il Comune ha l'obbligo di compartecipare alle spese, che sono a carico dei frontisti. Sin dal nostro insediamento abbiamo mostrato interesse verso le legittime richieste dei residenti, incontrando e aggiornando puntualmente l'avvocato Larotonda che li rappresenta. La scorsa estate abbiamo provveduto ad un primo intervento di lamatura della strada. A novembre si sono concluse le trattative, formalizzate il 6 dicembre 2024 con uno scritto, con un'azienda agricola che ha fornito piena disponibilità a procedere con la manutenzione ordinaria della strada per cinque anni. L'accordo è stato ulteriormente ufficializzato con la delibera di giunta dello scorso 17 gennaio. Un accordo storico - ha continuato poi Ottolini - che mai prima d'ora era stato siglato, a dimostrazione, con i fatti, dell'interesse e della volontà dell'Amministrazione di venire incontro alle legittime richieste dei cittadini”. Per quanto riguarda invece la questione dello smaltimento rifiuti, il primo cittadino specifica che sono già intercorsi scambi con il Consorzio dei Navigli che, verosimilmente prima dell’estate, apporterà modifiche sostanziali sulla zona di deposito e conferimento dei rifiuti dei residenti della strada vicinale del bosco Piarda. Infine, relativo alla questione del mancato recapito di una multa, di cui il Sindaco è venuto a conoscenza tramite i giornali, l’ente responsabile del servizio è Poste Italiane che saprà indubbiamente chiarire la vicenda. Resta poco chiara la motivazione che ha spinto i residenti a dar voce alle loro richieste tramite la stampa, nonostante l’intervento tempestivo dell’Amministrazione comunale.

