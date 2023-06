Musulmani e Cristiani: cena insieme

Il 25 giugno, presso la tensostruttura di piazza mercato, si svolgerà una cena in occasione della Festa del Sacrificio islamico, a cui sono state invitate le autorità civili e religiose oltre a tutta la comunità.

Un invito a cena che è in realtà molto di più. E’ il primo passo verso un cammino comunitario tra la comunità musulmana e quella cristiana di Magenta. Il 25 giugno, presso la tensostruttura di piazza mercato, si svolgerà una cena in occasione della Festa del Sacrificio islamico, a cui sono state invitate le autorità civili e religiose oltre a tutta la comunità.

"Sarà una cena di amicizia e di conoscenza reciproca, di vicinanza e fratellanza - ha affermato don Giuseppe Marinoni - siamo anzitutto fratelli, pivilegiamo dunque ciò che ci unisce, non quello che ci divide. Quella sera firmeremo il documento in tre copie che verrà conservato nelle sedi del Comune, della Comunità Cristiana e di quella Musulmana”.

Un gesto che ricalca simbolicamente il documento firmato da Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb il 4 febbraio 2019. Il 14 giugno il documento sulla fratellanza verrà presentato alle 21 presso il Centro Paolo VI.

"Ringrazio gli amici della comunità musulmana per questo invito che accolgo – aggiunge il Sindaco Luca Del Gobbo – le diversità vanno considerate arricchimento e non elemento di divisione". Conclude poi Munib Ashfaq: “...mentre il Papa e l’Imam firmavano il documento di fratellanza, qui la tensione tra le parti faceva da padrona. In quel periodo ci fu un raggio di sole rappresentato da don Giuseppe che fece grandi passi avanti. Questa cena avrà il significato di rafforzare la nostra amicizia".

