'Cinema in Festa'

Il cinema ritorna ad essere veramente per tutti. Dall'11 al 15 giugno il CinemaTeatro Nuovo aprirà a tutti le sue sale al prezzo speciale di 3,50 €, con film di altissimo livello.

Alla sua seconda edizione, l'iniziativa nazionale congiunta tra ANEC ed ANICA, tra esercenti e produttori di cinema, propone cinque serate dedicate al Grande Schermo, inserendole nel progetto del MiC (Ministero italiano Cultura) ‘CinemaRevolution - che spettacolo l'Estate’. L'obiettivo è quello di promuovere la cultura del ‘cinema al cinema’, invitando gli spettatori a riassaporare l'emozione unica della partecipazione condivisa nelle sale cinematografiche. Le Sale di Comunità indipendenti della Diocesi di Milano, tra i soggetti più attivi nel sostenere l'importanza sia per il pubblico che per i produttori dell'arte della cinematografia del legame con luoghi relazionali ed affettivi, aderiscono quindi all'iniziativa, finalmente congiunta tra esercenti e distributori, aprendo le proprie sale al cinema più amato con un costo di entrata ridotto per tutti: 3,50 euro.

CinemaInFesta, punta a esaltare il rito collettivo e sociale della visione dei film sul grande schermo. La prima edizione della manifestazione, nel settembre 2022, aveva portato nelle sale nazinali 1milione e mezzo di spettatori. In questa seconda settimana di giugno, dalla domenica al giovedì richiama il pubblico nelle sale con cinque titoli imperdibili ed emozionanti.

CinemaTeatroNuovo di Magenta dall'11 al 15 giugno 2023 offre lo spettacolo con cinque fantastici titoli: Spider-man, The Fabelmans, Avatar, Empire of Light, The Flash. Cinque serate continuative, con l’inizio proiezioni fissato per le 21:15. Informazioni, locandine, trame, biglietti online senza commissioni disponibili all’indirizzo www.teatronuovo.com

