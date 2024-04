Il 23 aprile al Nuovo di Magenta serata evento con “Food for profit”, documentario di Pablo D'Ambrosi e Giulia Innocenzi sulla realtà degli allevamenti intensivi di animali destinati a soddisfare la grande richiesta di carne.

Il 23 aprile al Nuovo di Magenta serata evento con “Food for profit”, documentario di Pablo D'Ambrosi e Giulia Innocenzi sulla realtà degli allevamenti intensivi di animali destinati a soddisfare la grande richiesta di carne. La pellicola, prodotta con modesti mezzi, sta diventando un “caso” per il successo di pubblico dovuto al passaparola.

Approdato in febbraio a Bruxelles per una proiezione al Parlamento europeo ed in marzo anche per i parlamentari italiani, il documentario vuole finalmente mostrare alle persone, che sono i consumatori finali, i maltrattamenti degli animali, l'abuso degli antibiotici, l'inquinamento dell'acqua e dell'aria, il lavoro nero. Dietro, la logica del taglio dei costi per massimizzare il profitto. Su richiesta del pubblico della Sala di Comunità di Magenta, la pellicola approda martedì 23 aprile alle 21:15 in via San Martino 19.

