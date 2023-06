In soccorso a Sant'Agata

I volontari della Protezione Civile di Arluno si sono dati da fare intensamente coordinati dal responsabile Massimo Gianoli portando supporto alla popolazione di Sant'Agata sul Santerno.

Sono reduci da una settimana a Faenza. E hanno il sorriso entusiasta di chi sa di avere fatto il possibile avendo aiutato le popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna. I volontari della Protezione Civile di Arluno si sono dati da fare intensamente coordinati dal responsabile Massimo Gianoli. Per loro i ringraziamenti del sindaco Moreno Agolli, che ha rivolto a nome di tutta la comunità tre parole: “Fieri di voi!”. I volontari, dal canto loro, si dicono appagati del lavoro svolto: "Siamo tornati, decisamente stanchi nel fisico – dicono in una nota – pieni di fango e polvere ma ricchi nell'animo e nel cuore, soprattutto dopo avere visto e toccato con mano la devastazione che si è soliti vedere solo in tv, ma orgogliosi di aver dato aiuto per ridare un aspetto di quasi normalità al territorio di Sant'Agata sul Santerno". Piccolo comune, grande cuore.

