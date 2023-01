Incontro tra candidati

L'appuntamento è per lunedì 23 gennaio alle 21 in aula consiliare. Parte dal Comune di Canegrate la possibilità offerta ai cittadini della zona di conoscere da vicino alcuni dei candidati alle prossime elezioni regionali e, soprattutto, i loro programmi e le loro priorità. Nel dibattito che sarà moderato da Daniela Colombo interverranno Silvia Scurati (Lega), Vera Cocucci (Forza Italia), Paola Barbazza (Terzo Polo), Maira Cacucci (Fratelli d'Italia), Carlo Borghetti (PD), Roberto Colombo (Sinistra) e Gregorio Mammì (Movimento Cinquestelle).

