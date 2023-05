Foibe e esodo: a memoria

Per alcuni i morti furono fra tremila e cinquemila, per altri 11 mila. Al di là del dato numerico, il dramma dei martiri delle foibe e l'esodo istriano giuliano- dalmata costituiscono un dramma indelebile nella storia.

Per alcuni i morti furono fra tremila e cinquemila, per altri 11 mila. Al di là del dato numerico, il dramma dei martiri delle foibe e l'esodo istriano giuliano- dalmata costituiscono un dramma indelebile nella storia. Sensibile alla necessità di ricordare, il Comune di Canegrate ha collocato l'altro giorno una targa in via Spluga a eterna memoria. "In memoria dei Martiri delle Foibe - vi si legge - e a memoria dell'esodo istriano giuliano- dalmata". E sotto il verso di una poesia di Ugo Foscolo "A Zacinto" : "Tu non altro che il canto avrai del figlio, o materna mia terra, a noi prescrisse il fato illacrimata sepoltura".

