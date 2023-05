Riqualificato l'ex Cotonificio

Il lavoro di riqualificazione è stato compiuto. Adesso, spiega Moreno Agolli, sindaco di Arluno, l'area dell'ex Cotonificio Dell'Acqua di via Filanda esige di essere trattata con rispetto. Per senso civico e perché portatrice di una storia importante.

Il lavoro di riqualificazione è stato compiuto. Adesso, spiega Moreno Agolli, sindaco di Arluno, l'area dell'ex Cotonificio Dell'Acqua di via Filanda esige di essere trattata con rispetto. Per senso civico e perché portatrice di una storia importante. "Abbiamo rinnovato la mostra permanente dedicata alla Mecaniga (Cotonificio Dell'Acqua) - spiega in una nota il primo cittadino arlunese - pannelli ripuliti, luci bruciate eliminate, scritte cancellate". Insomma, tutto quanto poteva togliere decoro a quell'area storica è stato spazzato via. "Ora - prosegue Agolli - chiediamo rispetto e attenzione per un pezzo di storia arlunese dove per altro un bombardamento del 1945 tolse la vita ad alcuni nostri nonni". Era, infatti, il 16 marzo 1945 quando un bombardamento alleato all'ex Mecaniga causò la morte di 14 persone e il ferimento di ottanta. Un luogo, quindi, che guarda ai drammi del passato per farsi inno di concordia e cultura per il presente e il futuro.

