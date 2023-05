Si sistema via San Maurizio

Lavori in via San Maurizio, strada al confine tra Malvaglio, Castano e Buscate. Gli interventi, tempo permettendo, sono previsti da martedì 16 maggio.

Operai pronti all’opera. Tempo, insomma, di lavori in via San Maurizio, la strada al confine tra Malvaglio, Castano, Buscate e Cuggiono. Una serie di interventi di asfaltatura e sistemazione appunto del manto stradale e della carreggiata, per rendere quel tratto, diventato con il tempo sempre più un importante punto di collegamento, maggiormente sicuro e percorribile proprio in tutta tranquillità. Più volte, negli anni, c’erano state, infatti, segnalazioni di criticità e difficoltà lungo il percorso (tra buche, asfalto sconnesso e mancanza in varie zone della segnaletica orizzontale) e oggi, allora, ecco questo fondamentale tassello. "La strada era stata oggetto di interventi circa sei mesi fa - spiega l'assessore di Robecchetto, Daniele Colombo - Ma in quel preciso momento non era stato possibile ripristinare in maniera definitiva del manto stradale, in quanto con le tubazioni realizzate si sarebbero verificati dei cedimenti; pertanto, si è dovuto attendere qualche tempo in più per poterli mettere in atto. Come Comune, comunque, avevamo già previsto tale opera e, adesso, finalmente ci siamo. Non solo, perché a breve sembra che sarà presentato un progetto per la creazione di una logistica proprio in quest'area e se andrà in porto (come ci si auspica) verrà anche allargato l'ultimo tratto della via". "Nello specifico, l'arteria viabilistica subirà una riqualificazione totale, con la sistemazione delle banchine e la scarificazione e sostituzione integrale dell'asfalto - conclude Alberto Riva, di Ecologica Naviglio S.p.A. - E, contemporaneamente, saranno ripristinate sia la segnaletica orizzontale sia verticale. Un lavoro, dunque, importante per garantire una migliore qualità e sicurezza alla zona, diventata ormai un fondamentale percorso del territorio".

