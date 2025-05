Formula 1 a Imola: storia dei Gran Premi sul circuito emiliano

Il circuito di Imola, noto come Autodromo Enzo e Dino Ferrari, è uno dei tracciati più iconici della Formula 1, ospitando gare memorabili e tragiche. Vediamo la sua storia.

Il circuito di Imola, ufficialmente noto come Autodromo Enzo e Dino Ferrari, rappresenta uno dei tracciati più iconici del panorama automobilistico internazionale. Situato in Emilia-Romagna, il circuito ha avuto un ruolo centrale nella storia della Formula 1, ospitando nel corso dei decenni gare che hanno lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva degli appassionati. Per la prossima gara del 18 maggio 2025, secondo i pronostici sembra che ad avere maggiori chance siano le due McLaren, protagoniste di un grande inizio stagionale: mai come quest'anno le quote vincente GP sorridono a Lando Norris e Oscar Piastri. C’era grande fermento in relazione alla coppia d’oro della Ferrari composta da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ma al momento sembrano aver deluso le attese, nonostante sia ancora presto per recitare sentenze definitive.

Il calore del pubblico italiano potrebbe essere una spinta decisiva per invertire il trend dell’annata: il rapporto Imola risale al 1980, quando il tracciato emiliano ospitò il Gran Premio d’Italia, solitamente riservato a Monza. In quell’occasione, la vittoria andò ad Alan Jones su Williams-Ford, in una stagione che lo vide poi laurearsi campione del mondo. Dal 1981 in poi, la tappa di Imola trovò una sua collocazione stabile nel calendario con il nome di Gran Premio di San Marino, pur mantenendo sede fisica in Italia, in omaggio alla vicina Repubblica di San Marino.

Il GP di San Marino è stato disputato ininterrottamente fino al 2006, diventando uno degli appuntamenti fissi della stagione. Il circuito, noto per le sue curve tecniche come la Tosa, la Piratella e la Variante Alta, ha rappresentato un banco di prova impegnativo per i piloti, con pochi margini di errore e molteplici occasioni di sorpasso. In questo periodo, tra i protagonisti più vincenti spicca Michael Schumacher, che ha trionfato a Imola sette volte, segnando un’epoca con la Ferrari e consolidando il legame emotivo tra il pubblico italiano e la scuderia di Maranello, imprese celebrati perfino da mostre fotografiche (anche ad Imola) e da vari documentari sulle principali piattaforme di streaming.

Tuttavia, il tracciato è ricordato anche per pagine tragiche. Il weekend del GP di San Marino 1994 è tristemente noto per i drammatici incidenti che causarono la morte di Roland Ratzenberger durante le qualifiche e di Ayrton Senna in gara, uno degli eventi più dolorosi nella storia della Formula 1. Questi fatti portarono a una profonda revisione delle norme di sicurezza in tutto il settore.

Dopo il 2006, Imola fu esclusa dal calendario, ma nel 2020, in seguito all'emergenza COVID-19 e alla necessità di riorganizzare il calendario mondiale, il circuito è tornato ad accogliere la Formula 1 con il nuovo nome di Gran Premio dell’Emilia-Romagna, rinnovando così la tradizione legata alla Formula 1 nella regione. Nel 2021 e 2022 la gara è stata confermata e dal 2022 assume la denominazione di Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, espressione del connubio tra tecnologia, industria e passione tipici del territorio. Dopo la cancellazione dell’edizione 2023 a causa dell’alluvione che ha colpito la regione, l’appuntamento del 18 maggio 2025 rappresenta un ritorno molto atteso, sia per il pubblico che per i team. Lo scorso anno invece fu Max Verstappen a trionfare, a bordo della sua Red Bull, ripetendosi come nel 2021 e 2022.

