“Comandante e caro amico”

Turbigo piange il suo comandante. Addio a Fabrizio Rudoni, responsabile della Polizia locale. “Ci lascia un punto di riferimento importante per il paese - ha scritto il sindaco”.

La notizia è arrivata proprio in queste ultime ore. Il dolore che inevitabilmente si mischia con le lacrime e con il grande senso di vuoto. E poi i messaggi, tanti, tantissimi delle autorità e dei cittadini di Turbigo e in generale di tutto il territorio. Il loro comandante, purtroppo, non c’è più. Volato via per sempre. Ma Fabrizio Rudoni non era soltanto il responsabile della Polizia locale; era un importante e fondamentale punto di riferimento per il paese. Se c’era bisogno, alla fine, sapevi che su di lui potevi contare in ogni momento. Lá al comando di piazza Bonomi era riuscito a creare nel tempo un gruppo fatto di professionalità, impegno e attenzione per cercare di dare risposte concrete a quanti avevano bisogno. Ed è così, allora, che in paese lo ricorderanno per sempre. “La comunità turbighese, la giunta e tutto il consiglio comunale si stringono in un abbraccio alla famiglia, alla moglie Serena e alle figlie Ginevra e Vanessa, agli amici e a tutti quanti lo hanno conosciuto - ha scritto il sindaco Fabrizio Allevi - Ci ha lasciato non solo il nostro comandante, ma soprattutto un caro amico. Perdiamo una persona fondamentale, una colonna della comunità, che ha saputo onorare il servizio con passione, dedizione ed estrema professionalità, nei confronti di tutti i cittadini. Ci mancherai Fabrizio, a Dio”.

