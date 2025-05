I parchi marini più belli in giro per il mondo

I parchi marini sono essenziali per la conservazione della biodiversità marina globale, offrendo rifugio a numerose specie e promuovendo la gestione sostenibile delle risorse naturali. Ecco alcuni dei più affascinanti.

I parchi marini rappresentano baluardi fondamentali nella salvaguardia della biodiversità marina globale. Distribuiti nei diversi oceani, questi ecosistemi protetti offrono rifugio a numerose specie e costituiscono esempi virtuosi di gestione sostenibile delle risorse naturali. Di seguito, una selezione dei parchi marini più affascinanti e rilevanti a livello mondiale.

Grande Barriera Corallina, Australia

Situata al largo della costa nord-orientale dell'Australia, la Grande Barriera Corallina è la più estesa struttura corallina del pianeta, lunga oltre 2.300 chilometri. Questo ecosistema ospita una straordinaria varietà di vita marina, tra cui oltre1.500 specie di pesci e 400 tipi di coralli. La barriera è minacciata da fenomeni come lo sbiancamento dei coralli: nel 2024 la barriera di Ningaloo è stata "cotta" dal riscaldamento dell'Oceano, nell'anno in cui si sono registrate le temperature più alte. Ci sono però progetti, come il "Great Reef Census", che coinvolgono cittadini e scienziati al fine di raccogliere dati per monitorare e proteggere questo patrimonio naturale.

Parco Marino di Ras Hankorab, Egitto

Nel cuore del Parco Nazionale di Wadi el-Gemal, lungo la costa del Mar Rosso in Egitto, si estende il Parco Marino di Ras Hankorab. Quest'area protetta è caratterizzata da spiagge incontaminate, barriere coralline vibranti e una ricca biodiversità, inclusi dugonghi e tartarughe marine.

Parco Marino di Shark Bay, Australia Occidentale

Situato nella regione di Gascoyne, il Parco Marino di Shark Bay è riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Copre un'area di oltre 7.400 chilometri quadrati e ospita una delle più grandi praterie di fanerogamemarine al mondo, fondamentali per la sopravvivenza di dugonghi e tartarughe verdi. La zona è anche famosa per l'interazione tra delfini e esseri umani, in particolare nella località di Monkey Mia.

Parco marino di Zanzibar: un santuario naturale tra coralli e tartarughe

Situato lungo la costa nord-orientale dell’isola principale, il parco marino di Zanzibarrappresenta uno dei gioielli naturalistici più straordinari dell’Oceano Indiano. L’atollo di Mnemba, cuore pulsante dell’area protetta, offre un ecosistema ricchissimo in biodiversità: oltre 500 specie di pesci, coralli variopinti, tartarughe marine e occasionali delfini popolano queste acque cristalline. Le attività di snorkeling e diving qui assumono un valore quasi mistico, grazie alla trasparenza dei fondali e alla varietà degli ambienti sottomarini, che comprendono anche grotte sommerse e relitti ricoperti di coralli. Numerose escursioni partono quotidianamente dai villaggi di Nungwi e Kendwa, includendo servizi come trasporto in barca, attrezzatura tecnica e guide certificate.

Parco Marino di Mnazi Bay-Ruvuma Estuary, Tanzania

All'estremo sud della Tanzania, al confine con il Mozambico, si trova il Parco Marino di Mnazi Bay-Ruvuma Estuary. Esteso su circa 650 chilometri quadrati, questo parco è noto per le sue barriere coralline intatte, le foreste di mangrovie e la presenza di specie marine rare, come delfini e balene. La gestione dell'area coinvolge attivamente le comunità locali, promuovendo pratiche sostenibili e alternative economiche all'uso intensivo delle risorse marine.

Parco Marino di Galápagos, Ecuador

Il Parco Marino delle Galápagos, istituito nel 1998, circonda l'arcipelago omonimo e rappresenta una delle aree marine protette più estese al mondo. Le correnti oceaniche uniche della zona favoriscono una biodiversità straordinaria, con specie endemiche come l'iguana marina e il pinguino delle Galápagos. La gestione del parco si concentra sulla protezione degli habitat marini e sulla regolamentazione delle attività turistiche e di pesca

Parco Marino di Komodo, Indonesia

Nell'arcipelago indonesiano, il Parco Marino di Komodo è celebre non solo per i suoi famosi draghi, ma anche per le sue acque ricche di vita marina. Le barriere coralline ospitano una vasta gamma di specie, dai pesci colorati ai grandi predatori marini. Il parco è un esempio di come la conservazione della biodiversità possa andare di pari passo con lo sviluppo del turismo ecologico.

