Candidate a confronto

Questa sera confronto pubblico, in sala consiliare, tra Annalisa Baratta e Valentina Cognetta: una di loro, dopo il voto del 25 e 26 maggio, sarà il nuovo Sindaco del paese.

Si accendono i riflettori sulla campagna elettorale in vista delle amministrative: questa sera, martedì 21 maggio, alle ore 21.00 nella Sala Consiliare del Municipio, andrà in scena il confronto pubblico tra le due candidate alla carica di sindaco di Robecchetto con Induno e Malvaglio. A contendersi il ruolo di guida del Comune saranno Annalisa Baratta, alla testa della lista “Civitas”, e Valentina Cognetta, portavoce della neonata formazione “Robecchetto e Malvaglio Insieme”.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per i cittadini di ascoltare direttamente le proposte, i progetti e la visione delle due aspiranti prime cittadine. Il dibattito sarà moderato dal direttore del giornale “Logos”, Vittorio Gualdoni, e strutturato in modo da garantire un’alternanza paritaria negli interventi, con tempi prestabiliti per ciascuna risposta, al fine di favorire un confronto equo e costruttivo.

Saranno toccati i temi più sentiti dalla comunità: sviluppo del territorio, politiche giovanili, servizi alle famiglie, valorizzazione delle frazioni, ambiente, sicurezza, cultura e partecipazione. Un momento importante per capire le differenze tra due proposte che, pur entrambe al femminile, raccontano storie, approcci e idee differenti per il futuro del paese.

L’appuntamento di stasera è aperto a tutti i cittadini, che potranno così informarsi direttamente, porre domande e partecipare attivamente a questo fondamentale esercizio di democrazia.

Il prossimo sindaco di Robecchetto con Induno sarà donna, ma sarà il voto del 25 e 26 maggio a decidere quale volto guiderà il Comune nei prossimi cinque anni.

