Le Officine Creative Guado sono da oltre cinquant’anni uno dei poli culturali più significativi del nostro territorio, centro fervido di mostre, convegni e dibattiti.

Il prossimo è in programma per domenica 14 maggio alle 16:30, col titolo ‘Riccardo Bauer, un ideale che diventa destino’, dedicata appunto al politico antifascista milanese. Il pubblico dibattito vedrà presenti molti esponenti della cultura e dell’arte locale, tra cui Jacopo Pezzaroli, storico dell’Università di Bergamo, Giorgio Seveso, critico d’arte, Paola Signorino, storica della Bicocca di Milano, Paola Signorino, storica dell’arte presso la Permanente di Milano, Claudio Colombo, della Società Umanitaria e Francesco Oppi, che farà gli onori di casa.

L’ingresso sarà gratuito e sarà possibile una visita guidata alla mostra ‘Guado6923’, per la quale saranno esposti anche documenti originali degli anni ’70, oltre alle opere di moltissimi artisti.

