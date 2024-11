Oppi: "Ridiamo peso all'arte"

"Il dibattito culturale del PAG vuole affrontare le tematiche relative al ruolo degli artisti nelle comunità e, più diffusamente, quelle del loro contributo nella costruzione e diffusione della cultura nella società".

Oggi imperano indifferenza, spocchia, arrivismo cieco, prepotenza. La cultura, come la scuola, il lavoro e la sanità sono i veri pilastri dello sviluppo, da troppo tempo trascurati e sviliti; attenzione che da G7 a G70 il passo potrebbe essere più breve del previsto… Ripartiamo da umiltà e senso della realtà; al PAG - Inverart, da ventuno anni con pazienza e tenacia, cerchiamo di contribuire a formare persone migliori, perché solo persone migliori possono fare un luogo migliore. Inverart merita più attenzione da parte dei soggetti pubblici e privati che considerano centrali i temi dell’Arte, della Cultura e del confronto ideale. Artisti, intellettuali, Istituzioni, docenti, operatori culturali, cittadini tutti… Il dibattito culturale del PAG vuole affrontare le tematiche relative al ruolo degli artisti nelle comunità e, più diffusamente, quelle del loro contributo nella costruzione e diffusione della cultura nella società. Vogliamo riaffermare con forza il peso specifico dell'arte e dei suoi protagonisti, affinché sia riconosciuto il compito fondamentale della sperimentazione nella costruzione di modelli che siano autentiche e verificate buone prassi per il futuro. guerra guerra guerra (la minuscola è un auspicio), questo il funesto diktat di questo squallido mondo “post democratico”… Ma noi rispondiamo con Arte, Socialità, Cultura! Un impegno positivo e un chiaro richiamo perché gli investimenti pubblici vadano a far fiorire il terreno della cultura e della Pace e non a rimpinguare le casse di incoscienti assassini. (di Francesco Oppi)

