Promozione della salute al centro della scena. Mercoledì 24 maggio Arluno spalancherà le porte all'iniziativa ‘Arluno in salute’. Presso l’ambulatorio di Sant’Isaia di Rogorotto Amministrazione comunale, Salute donna e uomo e Bcc propongono dalle 14 alle 17:30 un pomeriggio dedicato alla prevenzione con l'effettuazione di visite senologiche. Per poter partecipare all'iniziativa occorre prenotarsi la numero 320-688.73.38.

