Incidente nella notte: un morto

All'uscita di Cuggiono Sud della Boffalora-Malpensa incidente nel cuore della notte: probabilmente per un malore perde la vita un 60enne cuggionese.

Erano le 2 e mezza di notte quando, a circa 150 metri dall'uscita della superstrada Boffalora-Malpensa, un auto ha iniziato a sbandare prima di fermarsi. Alla guida un cittadino cuggionose di 60 anni, probabilmente colpito da malore, tanto che al momento dell'arrivo dei soccorsi non si è potuto far altro che constatarne il decesso. Sull'esatta dinamica dell'incidente stanno verificando le forze dell'ordine, perchè dopo aver sbandato e zigzagato per un breve tratto di strada, l'auto è stata poi urtata da un'altra autovettura guidata da un 27enne (trasportato in codice giallo a Legnano).

Sul posto l'Azzurra Soccorso di Cuggiono e anche l'elisoccorso, ma per il 60enne cuggionese, già al momento dei primi soccorsi, purtroppo non vi è era nulla da fare.

