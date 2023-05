Due percorsi, da 6 o 10 chilometri, immersi nelle bellezze del Parco del Ticino: il 14 maggio torna l’appuntamento con la camminata non competitiva della Fiaccolata Nosatese.

Due percorsi, da 6 o 10 chilometri, immersi nelle bellezze del Parco del Ticino: il 14 maggio torna l’appuntamento con la camminata non competitiva della Fiaccolata Nosatese. Ecco, infatti, la ‘Sü e Gio par Nusà’, ormai un evento fisso nel calendario del paese. Il ritrovo, allora, è alle 8 alla chiesa di Santa Maria in Binda, con la partenza prevista per le 9.

