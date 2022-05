'Run Together': si va di corsa

Cinque Comuni; cinque date; cinque appuntamenti e tutti di corsa. Ecco, infatti, la prima edizione di 'Run Together', circuito, appunto, di corse non competitive di 5 chilometri.

Cinque Comuni; cinque date; cinque appuntamenti e tutti di corsa. Ecco, infatti, la prima edizione di 'Run Together', circuito, appunto, di corse non competitive di 5 chilometri organizzato dalle associazioni podistiche del territorio. Si partirà, allora, il 21 maggio, ad Arconate, con 'Corsa sotto le stelle', quindi il 17 giugno sarà la volta di Buscate per 'Cour Buscà'; ancora, il 23 giugno, a Robecchetto, spazio alla 'Camminata notturna delle cascine' e, poi, il 30 giugno, a Castano, 'Castano di notte'; infine, l'8 luglio, a Nosate 'Jackpot Run Nosate'. Saranno premiati in ogni tappa: i primi cinque classificati donne e uomini e i primi tre gruppi più numerosi. Iscrizioni, 25 euro alle 5 corse), gara singola 4 euro senza riconoscimento oppure 6 euro con riconoscimento.

