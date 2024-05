La 20^ 'Sü e Gio par Nusa'

Si terrà domenica 12 maggio la 20^ edizione della storica camminata non competitiva 'Sü e Gio par Nusa', organizzata dall'Associazione Fiaccolata Nosatese.

Si terrà domenica 12 maggio la 20^ edizione della storica camminata non competitiva 'Sü e Gio par Nusa', organizzata dall'Associazione Fiaccolata Nosatese. Il percorso sarà quello consueto e si snoderà tra le bellezze storiche, paesaggistiche e naturali che contraddistinguono il territorio di Nosate. Come sempre, si potrà scegliere se affrontare il più impegnativo percorso di 10 km oppure optare per una camminata di buon passo da 6 km. Il ritrovo è fissato per le ore 8 presso il Parco Atleti Olimpici d’Italia, antistante la Chiesetta di Santa Maria in Binda. La partenza avverrà alle ore 9. Lungo il percorso saranno disponibili punti di ristoro, con la sicurezza della presenza della Protezione Civile di Castano Primo e del servizio medico e di pronto intervento lungo il percorso grazie a CVPS Arluno.

La quota di iscrizione simbolica è di 3 euro. Alla corsa vera e propria, seguirà un rinfresco offerto dall’Associazione. Tutti i proventi della manifestazione andranno a favore delle attività della Fiaccolata Nosatese e, in particolare, all’organizzazione della 42esima Fiaccolata Nosatese che si terrà in agosto e che avrà come meta il Santuario Madonna della Corona a Spiazzi, provincia di Verona.

Verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne classificati nella 10 km, mentre per la 6 km verranno premiati il primo uomo, la prima donna, e i primi tre ragazzi under 14 classificati. Verrà premiato anche il gruppo più numeroso. Proprio per agevolare le iscrizioni soprattutto dei gruppi, è già possibile effettuare una preiscrizione scrivendo all’indirizzo fiaccolata [dot] nosatese [at] libero [dot] it.

