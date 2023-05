Marco Mainini presenta il suo 'Manuale'

Si intitola 'Manuale dell'attore alle prime armi', il libro di Marco Mainini, che lo stesso autore presenterà giovedì 4 maggio, alle 18.30, all'auditorium 'Paccagnini' di Castano. Un testo che "sarà utile all'aspirante attore ad avere consapevolezza di ciò a cui sta andando incontro e a capire se sia il caso o meno di incominciare...". L'iniziativa 'Incontro con l'autore' è promosso da Auser Insieme Turbigo, in collaborazione con il 'Fiore che Ride' e l'auditorium. E a seguire happy hour.

