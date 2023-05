"Puliamo dai rifiuti abbandonati"

Un appuntamento ormai fisso: insieme per pulire i boschi e le diverse zone del capoluogo e della frazione. Quando l’unione fa la forza, o meglio in questo caso sarebbe più giusto dire che fa appunto pulizia.

Un appuntamento ormai fisso: insieme per pulire i boschi e le diverse zone del capoluogo e della frazione. Quando l’unione fa la forza, o meglio in questo caso sarebbe più giusto dire che fa appunto pulizia. E così ecco che ogni terzo sabato del mese a Magnago e Bienate diversi cittadini volontari e con loro gli amministratori si ritrovano proprio per rimuovere i rifiuti che, purtroppo, vengono abbandonati. Un’iniziativa certamente significativa e un momento, oltre che di attività sul territorio, anche di sensibilizzazione sull’importanza di tenere curato l’ambiente che ci circonda.

