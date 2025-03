Busto-Magnago: insieme per fare pulizia

Unire le forze per un territorio più pulito e vivibile: con questo obiettivo, il gruppo di volontari civici "Puliamo Insieme" di Magnago e i volontari di Busto Arsizio collaboreranno per una grande giornata ecologica di pulizia.

Unire le forze per un territorio più pulito e vivibile: con questo obiettivo, il gruppo di volontari civici "Puliamo Insieme" di Magnago e i volontari di Busto Arsizio collaboreranno per una grande giornata ecologica di pulizia, organizzata con il supporto delle Amministrazioni comunali e delle associazioni Legambiente BustoVerde e Plastic Free. L’iniziativa, che rientra nella ‘Giornata del Verde Pulito 2025’, si terrà sabato 22 marzo con ritrovo alle 9.45 in via delle Brughiere (Magnago). L’attività si concluderà entro le ore 12. "Puliamo Insieme" è un gruppo di volontari civici che ogni mese si impegna nella pulizia del territorio di Magnago e Bienate. Questa volta, il loro consueto appuntamento avrà un valore aggiunto, grazie alla collaborazione con il Comune di Busto Arsizio e i suoi cittadini attivi, per un’azione congiunta ancora più incisiva.

