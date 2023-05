Asilo Nido Villa Tatti: 20 anni

In questo 2023 l’asilo Nido Villa Tatti (‘La Fata Turchina’) di Turbigo ha spento ben 20 candeline sulla torta. Sabato 6 maggio, nel pomeriggio, la festa con bimbi e famiglie.

Come hanno scritto su quel cartellone “20 anni di emozioni”. E, alla fine, diversamente non potrebbe essere, perché proprio in questo 2023 l’asilo Nido Villa Tatti (‘La Fata Turchina’) di Turbigo ha spento ben 20 candeline sulla torta. Prima a Nosate e poi appunto a Turbigo, insomma, dal 2003 l’importante realtà del nostro territorio è un punto di riferimento non solo per il paese, ma più in generale per tutta la zona attorno. Così, per un traguardo tanto speciale, beh... non poteva mancare una festa altrettanto speciale. L’appuntamento è sabato 6 maggio, dalle 15 alle 18, con un evento che coinvolgerà piccoli e grandi tra giochi, magia, musica, ricordi, attività e rinfresco.

