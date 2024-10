Si intitola 'Festa Sinistra', l'iniziativa organizzata dal PD di Turbigo e Nosate giovedì 31 ottobre, alle 19.30, al ristorante pizzeria 'Il Calipso'.

Si intitola 'Festa Sinistra', l'iniziativa organizzata dal PD di Turbigo e Nosate giovedì 31 ottobre, alle 19.30, al ristorante pizzeria 'Il Calipso'. Una cena fuori dagli schemi per festeggiare Halloween. Chi vuole partecipare può prenotare alla mail pd [dot] turbigonosate [at] gmail [dot] com o presso la cartoleria 'Sartorelli' in via Fredda 35.

