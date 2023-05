Via alla comunità energetica

Busto Garolfo aderisce alla comunità energetica. L'amministrazione comunale retta dal sindaco Susanna Biondi ha stabilito di dare il suo assenso a un progetto che prevede tre step.

Via libera. Busto Garolfo aderisce alla comunità energetica. L'amministrazione comunale retta dal sindaco Susanna Biondi ha stabilito di dare il suo assenso a un progetto che prevede tre step; la realizzazione di un progetto di un impianto fotovoltaico da parte di Amiacque su un'area di proprietà del comune e lo sviluppo di una comunità energetica rinnovabile, l'adesione a un'associazione denominata ‘Comunità Energetica Rinnovabile Busto Garolfo’ e la concessione di un diritto di superficie ad Amiacque. L'amministrazione comunale ha motivato la scelta per la strada intrapresa asserendo che “è di fondamentale importanza strategica la promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili". Busto Garolfo ha raccolto l'invito di Cap Holding quando quest'ultima aveva manifestato il suo interesse a individuare aree di proprietà o nelle disponibilità dei comuni soci "al fine - si legge nella delibera - di installare impianti fotovoltaici per incrementare la produzione energetica rinnovabile funzionale alla gestione del servizio idrico". Da qui è poi potuto procedere con gambe solide il discorso che mira alla costituzione della comunità energetica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!