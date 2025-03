Servizio spazzamento: divieti di sosta

Necessario e prezioso lo è sempre, per mantenere in stato di decoro le strade cittadine. Il servizio di spazzamento, però, deve talora fare i conti con qualche sosta selvaggia che ne impedisce la corretta esecuzione.

Necessario e prezioso lo è sempre, per mantenere in stato di decoro le strade cittadine. Il servizio di spazzamento, però, deve talora fare i conti con qualche sosta selvaggia che ne impedisce la corretta esecuzione. Consapevole di questo problema, l'Amministrazione comunale di Busto Garolfo ha deciso di prendere il problema alla radice istituendo in via sperimentale divieti di sosta "Per migliorare - si legge in una nota del Comune - il servizio di spazzamento meccanizzato delle strade". La partenza della fase sperimentale è stata fissata per martedì 18 marzo e concernerà le vie Manzoni, Di Dio, XXIV Maggio e Arconate. Venerdì 21 sarà la volta delle vie San Michele del Carso e Mentasti. Martedì 25 toccherà alle vie Correggio e Verdi e ai parcheggi delle vie Manzoni e Buonarroti e piazza Concordia. Venerdì 28 sarà il turno di via Cadorna.

