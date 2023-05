Nuovi cartelli: come cambia la pulizia delle strade?

Sono comparsi da qualche giorno a questa parte e hanno destato una certa curiosità nella cittadinanza. Sono i nuovi cartelli che regolano i divieti di sosta in base al calendario dello spazzamento strade. Ma cosa significano?

Il territorio del Comune di Cuggiono è stato diviso in otto zone, e a ciascuna di esse è stato assegnato un colore distintivo. Ogni zona verrà spazzata in un momento diverso del mese, nella mattinata del sabato (zona ospedale esclusa). Le otto zone sono

• Zona ROSA: il centro storico cittadino;

• Zona ARANCIO: la zona di via Garibaldi e delle sue traverse, Ospedale escluso;

• Zona ROSSA: la zona tra viale Cimitero, via Ticino, via Novara e via Annoni;

• Zona VERDE: Castelletto

• Zona GIALLA ABITATA: la zona compresa tra il cimitero, via Matteotti e via Somma

• Zona GIALLA INDUSTRIALE: ovviamente, la zona industriale, compresa tra ‘strà Castan’ e ‘strà Buscà, cioè tra via Somma, via Quattro Novembre e via De Agostini’;

• Zona BLU: la zona dell’Ospedale, che comprende anche via Varese, via Manzoni, viale Roma e via De Gasperi;

• Zona MARRONE: la zona di piazza Mercato.

Solo due zone verranno pulite TUTTI I SABATI: sono la zona ROSA, il centro storico, che verrà spazzata ogni sabato dalle 6:00 alle 9:00, e la zona MARRONE, il mercato, che verrà pulito dopo la chiusura delle bancarelle, ovvero tra le 13:30 e le 15:30.

Le ALTRE ZONE, esclusa quella BLU, saranno spazzate UNA SOLA VOLTA AL MESE AL SABATO, con questo schema:

• Zona ROSSA: il primo sabato del mese, dalle 6:00 alle 9:00 o dalle 9:00 alle 12:00 a seconda della via;

• Zona VERDE: il secondo sabato del mese, dalle 6:00 alle 9:00 o dalle 9:00 alle 12:00 a seconda della via

• Zona GIALLA ABITATA: il terzo sabato del mese, dalle 6:00 alle 9:00 o dalle 9:00 alle 12:00 a seconda della via;

• Zona ARANCIO: il quarto sabato del mese, dalle 6:00 alle 9:00 o dalle 9:00 alle 12:00 a seconda della via;

• Zona GIALLA INDUSTRIALE: il quinto sabato del mese, dalle 6:00 alle 9:00 o dalle 9:00 alle 12:00 a seconda della via.

La zona BLU invece, quella dell’ospedale, verrà spazzata UNA SOLA VOLTA AL MESE AL MARTEDÌ, il primo martedì del mese, tra le 6:00 e le 12:00.

Per sapere in quale zona ci si trova basta controllare il cartello di divieto di sosta più vicino alla propria abitazione, oppure consultare il calendario della pulizia strade pubblicato a questo indirizzo: https://comune.cuggiono.mi.it/calendario-raccolta-rifiuti-e-spazzamento-...

