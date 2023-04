'Fuorisalone Award': i vincitori

Si è conclusa l’edizione 2023 di Fuorisalone Award, riconoscimento che ha premiato i contenuti e gli allestimenti svelati durante la Milano Design Week.

Tra i 12 eventi selezionati, il più votato dalla community è SolidNature - Beyond the Surface (in foto sopra e nella galleria, ndr), un progetto di Ellen van Loon e Giulio Margheri di studio OMA: 500 metri quadrati di un parcheggio sotterraneo in via Cernaia al numero 1, nel cuore di Brera Design District.

A questo si aggiungono cinque menzioni speciali che hanno messo l’accento su contenuti di rilevanza per il mondo del progetto e del design, qualitativamente innovativi e ricchi di significato. Novità di questa edizione: la menzione speciale "Luce per la città" a cura del Salone del Mobile.Milano.

Menzione INTERAZIONE:

“Expériences Immobiles” by Les Eaux Primordiales

Menzione SOSTENIBILITÀ:

RE;COLLECTIVE @ Dropcity

Menzione TECNOLOGIA:

Opposites United Artwork Exhibition by KIA

Menzione COMUNICAZIONE:

Enlightenment | Ron Gilad + NEMO

Menzione speciale "LUCE PER LA CITTÀ" a cura del Salone del Mobile.Milano: verrà annunciata a metà maggio.

