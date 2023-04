Ginnaste vite... vincenti!

Arrivano grandi risultati per le ginnaste della Polisportiva San Giorgio di Cuggiono, frutto dell’impegno, della passione e dello spirito di sacrificio da parte delle atlete.

Arrivano grandi risultati per le ginnaste della Polisportiva San Giorgio di Cuggiono, frutto dell’impegno, della passione e dello spirito di sacrificio da parte delle atlete. I traguardi più recenti si sono raccolti tra il 15-16 aprile nella seconda tappa di gara regionale organizzata dal CSI (Centro Sportivo Italiano) presso Cimbro, frazione del comune di Vergiate, dove 8 ginnaste seguite dai tecnici Sofia Bertani, Luca Garavaglia e Iris Grigolato, hanno ottenuto il pass per accedere ai Nazionali.

Le prime a qualificarsi per la tappa Nazionale sono state Martina Introini e Sara Papini (nate nel 2008), rientrando tra le prime 10 ginnaste migliori della categoria Junior della Lombardia. Menzione speciale per Sara Papini, capace di ottenere con pieno merito il quarto posto a volteggio. Sempre nella stessa categoria, di un anno più grande, si qualifica anche Ludovica Gozzoli (2007), entrando così a far parte del team per le gare nazionali.

Nella categoria Tigrotte, Alessia Laneve (classe 2013) sale sul terzo gradino del podio a volteggio e si aggiudica sia la finale nazionale individuale su tutti gli attrezzi che la finale nella specialità Minitrampolino.

Tra le Allieve, Greta Lucato (classe 2011) si aggiudica il pass nazionale e Sofia Garascia (classe 2011) si aggiudica il titolo di vice-campionessa regionale a trave con lo stesso punteggio della prima classificata, garantendosi così la finale di specialità all’attrezzo trave ai Nazionali.

Ultimo ma non meno importante, troviamo la categoria Ragazze, in cui hanno riportato ottimi risultati Anna Garanzini e Anita Ciapparelli (classe 2009), che hanno chiuso la competizione, guadagnandosi l’accesso alla gara più importante, in particolare quest’ultima aggiudicandosi il titolo di campionessa regionale.

Ma la polisportiva San Giorgio non si ferma qui: al ponte del 1° maggio 21 atlete saranno impegnate nella gara regionale categoria Medium a Viadana, in provincia di Mantova; il 6-7 maggio ad Arese ritorneranno in pedana le ragazze che questa volta si metteranno in gioco con il minitrampolino nella categoria Super B. Infine, le gare Nazionali a Lignano Sabbiadoro dal 5 all’11 giugno, dove le ragazze qualificate avranno la possibilità di confrontarsi con altre atlete da tutta Italia.

