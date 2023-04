Misci: medico e sindaco d'altri tempi

Una grande persona. Così verrà ricordato da tutti i suoi concittadini Mario Misci, stimato medico condotto a Magnago per tanti anni e non ultimo anche sindaco (dal 1995 al 1999), scomparso nei giorni scorsi.

Una grande persona. Così verrà ricordato da tutti i suoi concittadini Mario Misci, stimato medico condotto a Magnago per tanti anni e non ultimo anche sindaco (dal 1995 al 1999), scomparso nei giorni scorsi. Primo cittadino che ha onorato nel vero senso della parola "la nobiltà della Politica" con la 'P' maiuscola, sempre al servizio di tutti con la pacatezza e la sensibilità umana che ancora oggi tante persone gli riconoscono. Lo stesso impegno che ha speso alla sua professione medica: competente e a fianco del mondo del volontariato e della Parrocchia. Sempre presente per un consulto, un consiglio e sempre pronto ad aiutare tutti i suoi pazienti ed anche i meno fortunati. "Semplicità di gesti ed azioni che rimarranno vivi nella memoria di tutti noi - così lo ricorda il sindaco Dario Candiani".

