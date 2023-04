'Disostruzione pedriatica' salvavita

Si chiama ‘disostruzione pediatrica’, e può salvare la vita di un bambino.

Il mondo medico si sta impegnando sempre di più per diffondere questa modalità di intervento nella collettività, avendo riscontrato la tendenza crescente di casi di soffocamento o simili a carico di bambini anche molto piccoli.

Proprio di questi casi si parlerà venerdì 21 aprile alle 21 alla Biblioteca civica di piazza Italia di Canegrate. A organizzare l'iniziativa sono Comitato Genitori e cooperativa "Il Sorriso - Vita e salute". L'incontro sarà caratterizzato dagli interventi di Nicholas Imberti, infermiere d'anestesia, e Martina Manzalini della Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione dell' Università dell'Insubria. Il motto scelto per presentare la serata è "proteggi i bambini, costruisci il futuro".

