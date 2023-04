Ci ha messo parecchio tempo a tornare dopo il Covid ma ha voluto farlo in grande, con una rassegna di due giorni al centro Mario Leone. ‘Magenta Arte e Gusto’ è un evento nato nel 2018 dalla fusione di MagentArt, rassegna artistica dedicata ad artisti del magentino e Gusto, esposizione fotografica ed enogastronomica dei produttori del territori.

Ci ha messo parecchio tempo a tornare dopo il Covid ma ha voluto farlo in grande, con una rassegna di due giorni al centro Mario Leone. ‘Magenta Arte e Gusto’ è un evento nato nel 2018 dalla fusione di MagentArt, rassegna artistica dedicata ad artisti del magentino e Gusto, esposizione fotografica ed enogastronomica dei produttori del territorio, realizzato in collaborazione con molte associazioni della città e non solo. L’evento dei giovani di Magenta ha riscosso un grande successo a partire dalla mostra dei pittori del magentino. Ma, come si evince dal nome, non poteva esserci solo dell’arte, che è stata invece accompagnata dal cibo della tradizione per eccellenza. Il risotto. Ma il riso è anche un prodotto della tradizione che rischia di non esserlo più nel medio o lungo termine. Se la siccità perdurerà, infatti, sempre più produttori potrebbero ritenere non conveniente continuare”.

'MAGENTA ARTE E GUSTO'



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!