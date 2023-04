Pasqua a 'Le Cornelle'

In occasione delle feste pasquali il Parco Faunistico Le Cornelle attende i tanti visitatori che vorranno approfittare delle belle giornate per divertirsi insieme alle oltre 120 specie e ai nuovi cuccioli nati da poche settimane.

In occasione delle feste pasquali il Parco Faunistico Le Cornelle attende i tanti visitatori che vorranno approfittare delle belle giornate per divertirsi insieme alle oltre 120 specie e ai nuovi cuccioli nati da poche settimane: 2 cangurini rossi e 4 simpatici suricati. Imperdibili anche gli appuntamenti con Educazoo venerdì 7 aprile e martedì 11 aprile per conoscere meglio foche, elefanti, siamanghi, ghepardi e rinoceronti insieme alla naturalista. È consigliata la prenotazione del biglietto online.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!