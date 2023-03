Nazionale Tv-Magistrati: "Insieme si vince"

Quando la solidarietà scende in campo. A Corbetta la sfida a suon di gol tra la Nazionale Calcio Tv e Sociale e quella Magistrati. Sul terreno di gioco per fare del bene.

Quando la solidarietà scende in campo. O volendo riprendere proprio il messaggio che è risuonato forte e chiaro fuori e dentro il terreno di gioco: “Insieme si vince”. E loro, alla fine, hanno vinto eccome! Loro: da una parte la Nazionale Calcio Tv, dall’altra invece quella Magistrati, ma anche ovviamente l’Asd Calcio Corbetta (alla regia dell’evento) e le diverse associazioni che si sono alternate tra gioco, esibizioni e momenti di complicità. Una bellissima sfida a suon di gol, insomma, là allo stadio comunale, per regalare un pomeriggio di emozioni, divertimento e condivisione e soprattutto fare del bene. Già, perché l’intero ricavato della manifestazione verrà devoluto ad alcune realtà impegnate nel volontariato e nel sociale, oltre ad aiutare la consulta dello sport nell’acquisto di un defibrillatore. "Un gol per fare del bene - commenta il comico Marco 'Baz' Bazzoni - Abbiamo fatto del bene in tutti i posti d'Italia dove siamo stati, grazie ovviamente al pubblico che ci viene a vedere". "Appuntamenti di questo tipo significano solidarietà, ma anche agonismo, perché c'è una bella competizione tra noi e i magistrati - continua il comico Gianluca Impastato - L'importante, però, è che ci sia tanta gente sugli spalti, così da poter sostenere in maniera sempre più forte le varie iniziative benefiche organizzate". "Eventi che hanno un triplice significato - conclude l'ex magistrato Piero Calabrò - Quello sportivo, quindi la raccolta di fondi per chi ha bisogno e, infine, ci sono i messaggi di legalità che vengono diffusi attraverso le associazioni con le quali collaboriamo". (Foto di Gianni Mazzenga)

NAZIONALE CALCIO TV E MAGISTRATI: "INSIEME SI VINCE"



