Corbetta: 'Giochi della Gentilezza'

Corbetta alle Giornate Nazionali dei Giochi della Gentilezza 2022. "La giornata della Gentilezza, che sarà celebrata il 17 Settembre, ci vedrà protagonisti con la manifestazione 'Sportivissimo Me' - ha scritto il sindaco Marco Ballarini".

Corbetta alle Giornate Nazionali dei Giochi della Gentilezza 2022. "La giornata della Gentilezza, che sarà celebrata il 17 Settembre, ci vedrà protagonisti con la manifestazione 'Sportivissimo Me' - ha scritto il sindaco Marco Ballarini - Tutti i giochi propedeutici allo sport di 'Sportivissimo Me', che coinvolgeranno oltre 300 giovani saranno dedicati, appunto, alla gentilezza. Grazie di cuore all'associazione 'Costruiamo Gentilezza' per la loro straordinaria attività".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!