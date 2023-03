Domenica... in fiera

Artigiani, hobbisti, agricoltori, florovivaisti, commercianti e le associazioni: si va in fiera. Ovviamente quella di primavera. L'appuntamento a Magnago, domenica scorsa.

Artigiani, hobbisti, agricoltori, florovivaisti, commercianti e le associazioni: si va in fiera. Ovviamente quella di primavera. E, allora, per tutta la domenica appena passata ecco che il centro di Magnago si è animato tra appunto le bancarelle e una serie di iniziative pensate per grandi e piccoli. Un appuntamento, insomma, per ritrovarsi, stare insieme e trascorrere qualche ora di svago e relax. Un evento che è una vera e propria tradizione per il paese e che richiama ogni volta anche gente da tutto il territorio.

PRIMAVERA... IN FIERA



