'Plastic Project', per capire il nostro rapporto con la plastica

Dal 1° aprile una mostra fotografica che illustra la presenza costante della plastica nella vita di tutti i giorni.

Si inaugura sabato 1° aprile, nella sede di CCR Insieme Mutua, in via Verdi 19 a Busto Garolfo, la mostra fotografica “Plastic Project” di Elena Bernucci e Giovanni Rombi. Promossa dalla Banca Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate e dal loro Circolo culturale ricreativo, l’esposizione è dedicata alla plastica e al rapporto di quasi dipendenza che l’uomo ha costruito negli ultimi anni.

Infatti nelle loro opere, i due fotografi hanno voluto raccontare per immagini una relazione che, per quanto ancora indispensabile, spesso è dannosa, con l’esplicito intento di smuovere un pochino le coscienze su un tema ambientale che sta diventando preoccupante. «Questa mostra nasce da alcune riflessioni fatte in chat nell’ottobre del 2021. Stavamo commentando come la plastica sia dappertutto nella nostra vita, e ad un certo punto ci siamo detti: Perché non fare qualcosa per dare vita a questo pensiero?», raccontano i due autori.

«Ci sono tanti modi per parlare di ciò che ci sta a cuore e per provare a coinvolgere anche altre persone in quello che pensiamo possa essere importante per rendere migliore quello che ci circonda. La nostra passione è la fotografia ed è lo strumento con cui cerchiamo di trasmettere quello che proviamo e quello che vorremmo comunicare con le nostre immagini.

Il progetto vuole creare una contrapposizione tra un’immagine attraente, in forma artistica, e la gravità del suo oggetto sperando di sensibilizzare all’uso consapevole e responsabile di questo materiale che è ormai parte integrante della nostra vita».

La mostra “Plastic Project” è visitabile dal 1° al 18 aprile tutti i martedì dalle 10 alle 12 e i giovedì dalle 21 alle 22.30 nella sede di CCR Insieme Mutua in via Verdi 19 a Busto Garolfo. L’inaugurazione è prevista sabato 1° aprile alle 17.30 alla presenza degli autori. L’ingresso è libero.

