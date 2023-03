In occasione della settimana della Carità, dal 26 marzo al 2 aprile, Caritas, Gruppo Missionario e Oftal in collaborazione con l’oratorio, i gruppi di catechesi e la scuola dell’Infanzia promuovono diverse iniziative a sostegno della Pace e della solidarietà.

In occasione della settimana della Carità, dal 26 marzo al 2 aprile, Caritas, Gruppo Missionario e Oftal in collaborazione con l’oratorio, i gruppi di catechesi e la scuola dell’Infanzia promuovono diverse iniziative a sostegno della Pace e della solidarietà. “È una settimana in cui da anni nella comunità pastorale si organizzano raccolte di fondi e di alimenti a sostegno delle persone più bisognose sia all’interno della comunità stessa che nel mondo – commenta Piera Gualdoni, portavoce della sezione di Inveruno - Lo scopo però è promuovere la carità non solo come aiuto materiale, ma soprattutto attenzione, non superficiale ma profonda, per l’altro: un antidoto all’indifferenza di questi tempi”. Quest’anno han voluto dare spazio alla promozione della Pace, anche su sollecitazione di Papa Francesco, che invita tutti a essere artigiani di pace. Ecco quindi alcuni momenti che caratterizzano la settimana a venire: alle 10 di domenica 26 marzo si terrà la Messa di apertura della settimana della Carità presieduta da don Alessandro Vavassori della Pastorale Migranti zona IV. A seguire, vi sarà l’inaugurazione della mostra “Sorridi, è gratis” presso la Chiesa di Sant’Ambrogio: immagini scattate dal fotografo Enrico Mascheroni durante l’esperienza con la Fondazione Opera Don Bosco onlus in Etiopia, Eritrea, Filippine e Ucraina. Durante la mostra verranno offerti simpatici segnalibri preparati dai bambini della Scuola dell’Infanzia, mentre i ragazzi del catechismo prepareranno dei biglietti di auguri pasquali che verranno consegnati alle persone anziane e inferme a cui Oftal e Caritas fanno solitamente visita. Nel pomeriggio, alle 17.30, presso l’aula magna del Centro Comunitario, ci sarà un incontro con i volontari di Operazione Colomba, un modello significativo ed efficace di Corpo Civile e Nonviolento di Pace che interviene nei conflitti armati e sociali acuti: ci sarà modo di ascoltare l’esperienza di un volontario appena tornato dall’Ucraina.

Per maggiori informazioni, basta seguire la pagina Facebook di Caritas Inveruno-Furato.

