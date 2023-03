L'isola delle pecore a Malpensa?

Da questi quadri, ci si rende davvero conto che noi, esseri umani, siamo davvero ‘piccoli’ rispetto alla grandezza della natura. Le immagini sono situate negli spazi antistanti la stazione ferroviaria di Malpensa.

Ebbene sì... è possibile ammirare delle splendide foto dell’arcipelago delle isole Faroer (isola delle pecore nell’antica lingua vicongo- norvegese n.d.r.) negli spazi antistanti la stazione ferroviaria di Malpensa.

Composte da ben 8 isole collegate tra loro da ponti, tunnel e traghetti, queste isole islandesi immortalate da scatti fotografici in bianco e nero da Mario Vidor, grande fotografo di fama, lasciano davvero esterrefatti.

In uno spazio davvero minimo, piccole stradine abbracciano le montagne, cascate impetuose d’acqua si tuffano direttamente nell’oceano, mentra la terra è bagnata da piogge e venti incessanti per oltre 260 giorni l’anno. Enormi pareti di basalto, ospitano migliaia di uccelli marini ,unici ospiti assieme al sibilo del vento.

Da questi quadri, ci si rende davvero conto che noi, esseri umani, siamo davvero ‘piccoli’ rispetto alla grandezza della natura che ci circonda. Tutti gli scatti fotografici sono in bianco e nero, “quasi a sottolineare ancora di più l’essenza dell’isola” ricorda il fotografo. Proprio perché diverso da noi questo paesaggio, merita di essere ammirato!

Non vi sono biglietti d’ingresso, poiché la mostra è di libero accesso a tutti noi.

