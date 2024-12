Dopo un lungo processo di selezione e produzione, guidato dal gruppo di lavoro di SEA e dai due curatori del MA*GA, vengono inaugurate oggi tre opere site specific di Andrea Crespi, Marco Giordano e Alice Ronchi

Dalla collaborazione decennale tra SEA Aeroporti di Milano e Museo MA*GA nasce WOW! Walls of Wonder, progetto nato con l’idea di trasformare gli spazi dell’aeroporto attraverso installazioni site specific di giovani artisti italiani con l’obiettivo di indagare non solo l’architettura ma, in modo più ampio, la dimensione antropologica ed estetica dello spazio aeroportuale andando a cogliere quei punti, delicatissimi, in cui funzionalità, attesa e necessità estetiche si incontrano. WOW! è un progetto ideato e coordinato da SEA. La cura del progetto è di Emma Zanella e Alessandro Castiglioni, rispettivamente direttrice e vicedirettore del Museo MA*GA, con il coordinamento tecnico di Monica Faccini.

Dopo un lungo processo di selezione e produzione, guidato dal gruppo di lavoro di SEA e dai due curatori del MA*GA, vengono inaugurate oggi tre opere site specific di Andrea Crespi, Marco Giordano e Alice Ronchi come interventi permanenti all’interno degli spazi dedicati ai passeggeri in partenza e in arrivo, offendo opportunità di riflessione e occasioni di sorpresa e ridefinendo, in un caso unico in Italia, i canoni funzionali degli spazi aeroportuali.

Nel corso degli anni, la collaborazione tra le due istituzioni, denominata SEA e MA*GA per l’Arte ha portato alla creazione di importanti progetti sperimentali dedicando particolare attenzione agli spazi aeroportuali del Terminal 1: dalle installazioni di Ugo La Pietra e Missoni alle proiezioni della Andy Warhol’s T.V. realizzate in collaborazione con MEET Digital Center e l’Andy Warhol Museum.

Oggi il progetto WOW! – Walls of Wonder rappresenta uno sviluppo ulteriore di questa ambiziosa collaborazione.

