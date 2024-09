Istituto Italiano di Fotografia presenta la mostra fotografica “Volare! Fra terra e cielo” che fino al 15 novembre sarà presso lo spazio espositivo PhotoSquare all’interno dell’Aeroporto di Milano Malpensa - Terminal 1.

Istituto Italiano di Fotografia presenta la mostra fotografica “Volare! Fra terra e cielo” che fino al 15 novembre sarà presso lo spazio espositivo PhotoSquare all’interno dell’Aeroporto di Milano Malpensa - Terminal 1.

L’esposizione, curata da Loredana De Pace, intende far riflettere, attraverso interpretazioni fotografiche differenti, sulla tematica del volo in tutte le sue declinazioni; alle 41 immagini di fotografe e fotografi di Istituto Italiano di Fotografia, sono affiancate le immagini del professionista internazionale Massimo Sestini, che fotografa in volo da oltre quarant’anni ed è da sempre sensibile alla formazione dei giovani fotografi.

Le autrici e gli autori coinvolti sono stati guidati dalla curatrice ad approfondire i diversi significati del termine “volare”, a partire dalla lettura più semplice e concreta, come la scelta di partire o librarsi, fino ad arrivare a interpretazioni metaforiche che analizzano i concetti positivi di libertà e sogno, o espressioni più controverse come la consapevolezza della caduta e l’oblio.

In questo progetto il volo diventa una metafora della vita, fatta di slanci e battute di arresto, in cui la tensione verso il cambiamento porta a spiccare il volo.

La mostra, che gode del supporto di Grange e Profoto, intende analizzare il significato di “volare” in tutte le sue declinazioni e ha portato a instaurare un dialogo molto intenso tra gli studenti di IIF e Massimo Sestini che, attraverso i suoi scatti spettacolari, racconta da decenni la storia del costume e della società italiana da un’affascinante prospettiva aerea.

L'opportunità espositiva è ulteriormente arricchita di significati grazie alla collaborazione con l’azienda Sea – Milan Airports che mette a disposizione lo spazio PhotoSquare di Milano Malpensa per questa esposizione e che da anni dimostra un particolare sostegno al mondo della fotografia e, in modo particolare, ai giovani fotografi, valorizzandone i progetti con sensibilità culturale e professionalità.

In occasione di questa mostra Istituto Italiano di Fotografia pubblica un volume fotografico dedicato all’esposizione, curato e con introduzione di Loredana De Pace, che racchiude gli scatti esposti e i testi degli studenti di IIF, oltre alle immagini di Massimo Sestini.

Fotografie in mostra di: Elena Maria Alberti, Patrizia Barbagallo, Martina Bari, Margherita Benedetti, Maria Brandolini, Martina Capra, Sofia Carrara, Tommaso Cicorella, Annalisa Cinco, Alessia Civicchioni, Matilde Corti, Marta Ferrarini, Eleonora Ferro, Mauro Ficano, Maurizio Fiori, Pietro Franchi, Giulia Gebia, Maria Giorgi, Christian Giunta, Carolina Hennig, Fabiola Anaïs Pia Anoko Lawson, Simone Lizzio, Luigi Lombardi, Lorenzo Maggino, Alice Manzoni, Luca Marchioro, Mattia Matroian, Samuele Mereu, Meroni Massimiliano, Elia Musmeci, Valentina Onesto, Eleonora Pagni, Michele Piccolo, Sonia Poncellini, Jolly, Celeste Runaj, Claudio Sarzi Madidini, Dalila Soprano, Valentina Terenghi, Alessandro Uttaro, Adria Valverde.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!