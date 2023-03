In ricordo delle vittime della mafia

La nota del Sindaco nella giornata contro la mafia e in ricordo delle sue vittime.

Nel ricordo collettivo si è unita anche la sua voce. Arluno ha fatto sentire forte la propria condanna a ogni forma di mafia e ne ha commemorato le vittime innocenti. "Non abbiamo fatto manifestazioni particolari sul territorio - spiega in una nota il sindaco Moreno Agolli - ma nelle nostre scuole ci sono approfondimenti, memoria e testimonianze". Nella consapevolezza che la cultura della legalità debba essere trasmessa e posseduta sin dalla più tenera età. "Nei giorni scorsi - spiega ancora il primo cittadino arlunese - ha avuto un'eco importante e una presenza significativa anche della nostra amministrazione la presentazione del progetto di riqualificazione della "Libera Masseria" di Cisliano , emblema dei luoghi confiscsati alla criminalità organizzata e consegnati ai comuni per una loro valorizzazione e riutilizzo". Hanno presenziato all'appuntamento molti sindaci del territorio unitamente a Prefetto e Regione "in un clima - conclude Agolli - di ampio respiro sociale e ritorno al senso di comunità e colletttvità"

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!