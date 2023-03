Olimpica... e sono 10 anni!

Importante traguardo per l'Olimpica Castano Primo. Il 2013 quando tutto è cominciato, nel 2023, allora, sono ben 10 anni di attività sportiva in città e nel territorio.

2013-2023: tanti auguri Olimpica Castano. Dieci anni fa quando tutto è cominciato; dieci anni dopo, allora, ecco questo importante e bellissimo traguardo. Lo sport (più precisamente l’atletica, ma non solo), insomma, che vuol dire impegno, passione, attenzione e coinvolgimento. Lo sport capace di regalare soddisfazioni ed emozioni davvero uniche e speciali. Così come speciale, alla fine, (e in fondo diversamente non avrebbe potuto essere) è stata anche la festa che la società ha voluto organizzare con i suoi atleti e i genitori, appunto per ritrovarsi e continuare a stare tutti assieme. "In questi 10 anni abbiamo avuto oltre 500 iscritti - ricorda il fondatore Pier Paolo Pilò - Diventando sempre più un punto di riferimento per le famiglie con bambini della città. Credo che se si chiede praticamente a chiunque dei nostri tesserati, i genitori sono contenti e questo per noi è la soddisfazione maggiore". Un gruppo, dunque, cresciuto nel tempo, ma che non ha mai abbandonato i principi che l'hanno accompagnato fin dalla nascita. "Il nostro approccio è rimasto, infatti, quello dell'inizio, ossia un'attività promozionale dell'atletica, oltre al fitness e da quest'anno abbiamo introdotto anche il mini volley - ribadisce". "Un traguardo che ci riempie di felicità - conclude Andrea Di Stazio, l'altro fondatore dell'Olimpica - Siamo partiti quasi per scommessa e, oggi, vedere dove siamo riusciti ad arrivare, capite che è bellissimo. Un decennio che ci ha visti impegnati con tantissimi giovani e che ci sprona ad andare avanti con la stessa attenzione, determinazione e passione. Ciò che abbiamo sempre fatto e continueremo a fare è dare la possibilità ai ragazzi di crescere in un ambiente positivo e a misura di ciascuno di loro".

10 ANNI DI OLIMPICA CASTANO PRIMO



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!