Un albero per le vittime del Covid

Il ricordo di morti tragiche dimorerà per sempre in un simbolo di vita. Per rendere omaggio alle vittime del Covid-19 del suo territorio nella giornata nazionale a loro dedicata, infatti, il comune di Casorezzo ha deciso sabato 18 marzo alle 11 di procedere alla piantumazione di un albero a perenne memoria. L'evento avverrà in largo Alcide De Gasperi 1 e il sindaco Pierluca Oldani ha invitato tutta la cittadinanza a unirsi in questa commemorazione. Casorezzo conobbe una prima volta la maledizione del Coronavirus il 24 marzo 2020 quando un uomo di 66 anni fu la prima vittima in paese. Lo stesso sindaco Pierluca Oldani ne fu contagiato ma riuscì per fortuna ad avere la meglio.

